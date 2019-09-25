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Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

25.09.2019 17:50Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı (2)
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin transkriptini yayınladı.

Transkriptte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, gelecek seçimlerdeki Demokrat başkan adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın faaliyerlerinin araştırılması için avukatı Rudy Guiliani ve ABD Adalet Bakanı ile çalışması konusunda talepte bulundu.

Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş ilişkilerini soruşturan Ukraynalı savcıyı engellemeye çalıştığına dair iddiaları kastederek, "Biden soruşturmayı sonlandırmakla övünüyor. Buna bir bakabilirsen iyi olur. Bana korkunç gözüktü" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Yayınlanan transkript

DGS Saati 17: 27 Tarihi 25.09.2019 - Haber Kodu : 190925240



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Ukrayna, Güncel

Kaynak: DHA

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