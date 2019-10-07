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Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyecek

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

07.10.2019 08:55Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyecek
Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray,"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı."Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacaktır.
Açıklamada, 'Suriye topraklarında IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı' ifade edildi.
ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağı kaydedilerek, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.
(İHA)

Beyaz Saray, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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