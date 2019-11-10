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Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız

Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama daha geldi. ABD yönetimi, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımlara hazır olduğunu duyurdu.

10.11.2019 19:43 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:22

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda 'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğu belirtildi.

TRUMP TARAFINDAN DA DİLE GETİRİLECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır olduğunu, bu konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETSİZLİK DUYDUK"

O'Brien, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili anlaşması ile ilgili yorumunda, "Bundan büyük bir memnuniyetsizlik duyduk" diye konuştu.

Rusya ve Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda Eylül 2017'de anlaşmaya imza atmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da tamamlamıştı.

Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Türkiye, S 400, Dünya


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