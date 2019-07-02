Beyaz şimdi de reklamcı oldu senaryo yazdı!

Beyaz'ın muhteşem Pepsi fikirlerini konu alan "Beyaz & Laftan Anlamayan Devekuşu", "Dünyanın Kaderi Beyaz'ın Elinde" ve "Beyaz Messi'ye Karşı" reklam filmleri, bu kez dijital platformlarda izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

"Hepsi bi yana Pepsi bi yana" ve " Türkiye 'de Pepsi içmeyen kalmasın" mesajlarının verildiği, üç yıl üst üste tadım testlerini kazanan Pepsi'nin 2019 yılı tadım testlerinin başladığının duyurulduğu reklamlardan sonra, Pepsi'nin dünyaca ünlü yıldızı Leo Messi ile karşılaşmasını konu alan dijital reklam filmlerinde Beyaz'ın sempatik tavırları ve esprileri, herkesin yüzünü güldürecek.

Dijital platformlarda yayınlanan reklam filmlerini izleyen ve Beyaz'ın en sevdiği Pepsi fikri hakkında yorum yazan bir kişi ise Beyaz ile reklamda oynama şansına sahip olacak.