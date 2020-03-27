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"Beyaz sirke" satışlarına koronavirüs dopingi

Afyonkarahisar'da bir firma tarafından üretilen, gıda ve ev temizliğinde kullanılan "beyaz sirke" satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından 5 kat arttı.

27.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:53
Afyonkarahisar'da bir firma tarafından üretilen, gıda ve ev temizliğinde kullanılan "beyaz sirke" satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından 5 kat arttı.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) pandemi ilan ettiği Kovid-19'un Türkiye 'de görülmeye başlamasının ardından endüstriyel sirke olarak da bilinen "beyaz sirke" üretiminde artış oldu.
Gıda, hijyen ve ev temizliğinde kullanılabilen "beyaz sirke" asidik olması dolayısıyla doğal temizleme maddesi olarak dikkati çekiyor.
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Soner Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır ilde 120 çeşit sirke üretimi yaptıklarını söyledi.
Gıda ve yüzey temizliği için "beyaz sirke" üretimi gerçekleştirdiklerini de dile getiren Çakır, "Koronavirüs vakaları her geçen gün maalesef ülkemizde de artıyor. İnsanlar da tedbirler kapsamında hijyen ve temizliğe çok önem veriyor. Özellikle tüketim noktasında gıda hijyeni sürekli araştırılıyor. Bu anlamda beyaz sirke, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Çünkü, insanlar meyve ve sebzelerin yanı sıra çeşitli gıdalarını da beyaz sirke ile temizleyebiliyor." diye konuştu.
"Ev temizliğinde de kullanılıyor"
Çakır, beyaz sirkenin, tarımsal kökenli sıvılardan elde edildiğini ve içerisinde asetik asit çözeltisi bulunduğunu belirtti.
Çözeltinin, 1 litre suyun içerisine 2 çorba kaşığı ilave edilerek kullanıldığını aktaran Çakır, şu bilgileri verdi:
"Daha sonra meyve ve sebzeler güzel bir şekilde bununla yıkanıyor. Bu işlem et ve başka gıda ürünleri için de geçerlidir. Bu sıvının içerisinde bir saat bekletildikten sonra söz konusu besinler de hijyenik ve sağlıklı bir şekilde tüketilebilir. İnsan sağlığına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Beyaz sirke, sadece gıdaların temizliğinde değil, ev temizliğinde de kullanılabilir. Hatta boraks ile birlikte kullanıldığında evlerin dezenfeksiyonunda da rahatlıkla uygulanabilir."
"Gelen sipariş taleplerine yetişemiyoruz"
Çakır, üretimini yaptıkları beyaz sirkeyi, Türkiye'nin her noktasına gönderdiklerini anlattı.
Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının, beyaz sirke satışlarını artırdığına dikkati çeken Çakır, "Üretimimiz ve satışlarımız 5 katına çıktı. Hatta, gelen sipariş taleplerine yetişemiyoruz. Beyaz sirkenin fiyatı, normal sirkeye göre de çok uygun. Yüzde 5'lik bir çözeltiye sahip olduğu için yüksek meblağlara satılamaz. Bizim yaptığımız doğal sirkelerden çok ucuz. Hatta, şu anda marketlerde litre fiyatı 5 ile 7 buçuk lira arasında satılıyor." sözlerine yer verdi.
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’Beyaz sirke’ satışlarına koronavirüs dopingi

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Afyon, Güncel

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"Beyaz sirke" satışlarına koronavirüs dopingi

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