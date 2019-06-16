16.06.2019 10:59
Haberler»3. Sayfa » Haber

Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Beyaz TV ekibine çirkin saldırı

Ankara'da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı'nda bir grubun saldırısına uğradı.

Ankara'da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı'nda bir grubun saldırısına uğradı.

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak provokatörler gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti. Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T., kocası Y.T.'nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı. Kameramanı darp eden saldırganlar, saldırıyı cep telefonuyla kaydeden muhabir Ünsal'a da engel olmak istedi. Kameraman ve muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırganların darp ettiği kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırı hastanede de devam etti. Hastane önünde yaşanan kargaşaya polis müdahale etti.

Beypazarı Savcılığı, Beyaz TV ekibine önce hakaret eden, ardından çektiği görüntüleri sosyal medya aracılığıyla yayan ve basın kuruluşlarının Whatsapp ihbar hatlarına gönderen D.T.'nin diğer saldırgan ile bağlantısını araştırıyor. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahsın ise polis tarafından yakalanarak gözaltında alındığı öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Ankara, Beypazarı, Beyaz TV, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:12 Gaziantepli kadınlar, kötü tezahüratı sonlandırıp, tribünü renklendirecek
12:11 İstanbul Büyükşehirden babalara ve öğrencilere buzda paten keyfi
12:11 Eskişehir'de ata binmeyen çocuk kalmıyor
12:11 Lice'de 851 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
12:11 ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ
12:10 Vali Çakacak, yağmur ve doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı
12:10 Cam kemik hastası kadının büyük azmi