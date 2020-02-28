Beyaz TV, şehitlerimizin ardından Söylemezsem Olmaz programının bugünkü yayınını yapmıyor

Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi Güçleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Beyaz TV Söylemezsem Olmaz programını iptal etti.

ECE ERKEN DUYURDU

Hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Ece Erken ile Bircan Bali'nin yaptığı Söylemezsem olmaz programı bugün yayınlanmayacak. Beyaz TV'de gündemde olan konuların, magazinin ve sosyal medyanın gündemine oturan konuların konuşulduğu Söylemezsem Olmaz'ın yerine 'Gündem Özel' programı yayınlanıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'dan programın yayınlanmayacağını söyleyen Ece Erken, "Durum buyken, içimiz kan ağlıyorken hala saçma sapan dedikodu, yalan, her gördüğüne inanan, iftira edip paylaşanların Allah belasını versin. Dua edelim bu mübarek gecede. Şehitlerimize, ailelerine..." dedi.

"BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Bircan Bali ise "Boğazım düğümlendi... Duam sizinle bu acı tarifsiz... Yayın yapmayacağız tabi ki..." ifadelerini kullandı.