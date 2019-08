Beyaz yakalılar renkleniyor

One Two Sock tam da kurumsal çizgiye paralel renkli tasarımlarıyla özgürlüğün rengi oluyor. Tüketiciye sunulduğu ilk günden bu yana hayata eğlenceli bir dokunuş katan One Two Sock, beyaz yakalıların da ilgi odağı olup kurumsal duruşa renk kattı ve tüm algıları değiştirdi.

Takım elbiseyi farklılaştır

Farklı, hareketli, eğlenceli ve içinde anlamlı hikayeler barındıran One Two Sock'ın fikir babası Seyithan Teymur ''Renkli çorabı gençler giyer, genellikle rahat tarzı benimsemiş kişilere yöneliktir algısını değiştirmek adına yola çıktık. Dokunmaktan en keyif aldığımız kişiler beyaz yakalılar oldu. Çünkü onlar kurumsal şirketlerin kıyafet yönetmeliğinden dolayı kısıtlanmış ve kendi tarzlarını yansıtamamış oluyor. Kişiliklerini yansıtabilcekleri çok az alan bırakılıyor. Bu alanlardan biri de çorap… Biz One Two Sock olarak takım elbise giymek zorunda olsalar da bu çorabı giydiklerinde kişiliğini, renkli duruşlarını yansıtabilecekleri alanda onlara yardımcı oluyoruz. ''