Beyaza bürünen otoyol çevresi havadan görüntülendi

Beyaza bürünen otoyol çevresi havadan görüntülendiTEM otoyolunun kenarları beyaza büründü
İSTANBUL - İstanbul
'da bu sabah etkisini gösteren kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaza bürünen TEM otoyolu çevresi havadan görüntülendi. İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başlamıştı. Başakşehir
TEM istikametinde etkili olan kar yağışı ağaçları beyaza bürüdü. Eşsiz bir manzara oluşturan beyaz örtü havadan görüntülendi. Trafikte bir aksama olmazken, vatandaşlar yol kenarında durarak fotoğraf çekildiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne ait kar temizleme araçlarının ise yoğun çalışmaları görüldü.
Sabah,İstanbul
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:32