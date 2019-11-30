Beyaza bürünen Palandöken, yeni sezona gün sayıyor

KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaza büründü. Aralık ayının ilk haftası başlayacak olan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerde yerlerini ayırtmaya başladı.

Erzurum'da kent merkezinde yağmur etkili olurken, Palandöken'e kar yağdı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi de beyaza büründü. Merkezde, yeni sezon hazırlıkları da tamamlandı. Kayak merkezindeki gondol, teleferik ve liftlerinin bakımları yapıldı, sisteme yeni liftler eklendi. Otel yöneticileri ise yeni sezon için personel eğitimlerini tamamladı. Ayrıca kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle kar kalınlığı az olan Palandöken'de suni kar makineleri çalıştırılmaya başlandı. Aralık'ın ilk haftası açılması planlanan kayak sezonu için yerli ve yabancı turistler otellerdeki yerlerini ayırtmaya başladı. Geçen yıla oranla erken rezervasyonda yüzde 30 artış olduğu belirtildi.

Polat Otel Genel Müdürü Ali Güney, beyaz gelinliğini giyinen Palandöken'in sezona hazır olduğunu belirterek, "Kasım ayının sonundayız. Kayak sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Havaların soğumasıyla birlikte Palandöken'e de beklenen kar yağışı geldi. Bizler de ek olarak suni kar yapımına başladık. Pazar günü akşamı da kar yağmasını bekliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık'ın ilk haftasında sezonu açmaya çalışacağız. Bu yıl erken rezervasyonlarda geçmiş yıllara göre görüntü daha iyi yönde. Tesislerin bütün bakımları yapıldı" diye konuştu.

Hafta sonu olması nedeniyle kent merkezinden Palandöken'e çıkanlar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Erzurum'un Oltu ilçesinden öğretmenlik yapan Nalan Göksu, "Palandöken'e ilk kez çıkıyorum. Gelir gelmez karla birlikte çok güzel bir manzara ile karşılaştık. Burada olmaktan mutluyuz. İnşallah sezon açılınca da kayak yapmaya geleceğiz" dedi.

Bu arada, Palandöken Kayak Merkezinde bulunan komlardaki büyükbaş hayvanlar da yolların uzun bir süre kapanacağı için sahipleri tarafından kent merkezine götürülmeye başlandı.