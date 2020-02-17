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Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz kış manzaralarını ülkenin doğal güzelliklerini tanıtmak için havadan çeken drone pilotları ortaya çıkarttığı video klip, izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.

17.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:31
'nin dört bir yanından eşsiz kış manzaralarını ülkenin doğal güzelliklerini tanıtmak için havadan çeken drone pilotları ortaya çıkarttığı klip, izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkarıyor.
Türkiye'nin tanıtımına destek olmak isteyen gönüllü drone pilotları kış manzaralarından oluşan bir video klip hazırladılar. Havadan Türkiye'nin beyaz örtü ile bürünmüş kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Karla Kaplanan 'in görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakırken, 'de bulunan Kıble Dağı'ndaki Cami ise eşsiz görüntüler oluşturdu.
Trabzon Uzungöl'ün bir tarafında bulunan ağaçlar karla kaplanırken diğer yanında bulunan ağaçlarda kar olmaması havadan çekilen görüntülerde tüm güzelliği gözler önüne serildi. Hakkari Çukurca'da sis ile karın oluşturduğu manzaranın görüntüsü ise izleyenleri masalsı bir yolculuğa çıkarttı. Doğu Ekspresi'nin beyaz örtünün içinden gelişi havadan çekilmesi büyük beğeni topladı. Sivas'ta al bayrağın karların üzerinde dalgalanırken, Bolu'da Abant Gölü'nün beyaza bürünmüş manzarası izleyenlere benzersiz bir görsel şölen oluşturuyor.
(İHA)
Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi

Anıtkabir, Türkiye, Rize, Güncel

Kaynak: İHA


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