Beyazay Derneğinden Kan Bağışı Kampanyası

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:14



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:14

Türkiye Beyazay Derneğinin İzmir ve Karabağlar şubeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenledi.Türkiye Beyazay Derneği İzmir ve Karabağ şubelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği kampanyaya katılan gönüllüler, Türk Kızılayı'nın İzmir Valiliği önünde konuşlu aracında kan bağışında bulundu.Derneğin Karabağlar Şubesi Başkanı Ayşe Engür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yapılan kampanya çerçevesinde engellilere ilişkin farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.Engelin yaşamda insanların kendisini yeniden keşfetmesini sağlayan bir durum olarak değerlendirilmesini istediklerini belirten Engür, şunları kaydetti:"Engellilerin kabul edilmeye, toplum içinde birey olarak görülmeye ihtiyaçları var, yoksa onlar kendi yaşamda zorlandıkları noktaları çözmeyi çok güzel becermişler. Gözleri görmese bile elleri ve işitme algıları son derece onlara hizmet verir durumda, onlar kendileriyle barışık durumda. Onlara sevgiyle, ilgiyle, isteklerinin duygu kısmıyla yaklaşırsak bizlerle çok daha barışık hale gelecekler.Bir cana kan verebilmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kan satın alınabilen bir şey değil. Herkesin günü geldiğinde ihtiyacı olabilecek bir şey. Bu ihtiyacı karşılamak için ne kadar çok kan verebilirsek o kadar çok kişiye ulaşırız. Özellikle de Engelliler Gününde olmasının anlamı var. Herkes bir gün yaşamda bu zor noktada kalabilir. Şimdiden bu desteği vererek kendimize bir kaynak oluşturmuş oluruz."Engelli derneklerinden ortak açıklamaÖte yandan Konak Meydanında 40 engelli derneğinden oluşan İzmir Engelli Dernekleri Birlikteliği basın açıklaması yaptı.Buca Engelliler Derneğinden Harun Kara, grup adına yaptığı açıklamada, engelliler yasasının yürürlüğe girmesinin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen yasanın gereklerinin tam olarak yerine getirilmediğini savundu.Kara yaşamın birçok alanında hala engellerle karşılaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Kentler, açık alanlar, konutlar ve toplu taşıma araçları planlanırken engelliler yok sayıldığı için, haklara, hizmetlere, ortak kullanılan mekanlara, bilgiye, iletişime, adalete erişemediğimiz için, ülkemizdeki engelli nüfusun önemli bir kısmı eğitim ve istihdam olanaklarından yoksun olduğu için, seçme ve seçilme hakkımızı kullanırken engellerle karşılaştığımız için buradayız. Biz tüm engelliler ve aileleri olarak hiçbir ayrımcılığa uğramadan insan onuruna yakışır, eşit yurttaşlık temelinde adil bir yaşam istiyoruz."