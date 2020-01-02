Haberler » Güncel » Beyazgül'den hayvanseverlere davet - Haber

Beyazgül'den hayvanseverlere davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2020'nin ilk gününde örnek bir farkındalık çalışması başlatarak tüm hayvan severleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına davet ederek 'Hayvan satın almayın sahiplenin' davetinde bulundu.

02.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:22 Beyazgül'den hayvanseverlere davet
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2020'nin ilk gününde örnek bir farkındalık çalışması başlatarak tüm hayvan severleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına davet ederek 'Hayvan satın almayın sahiplenin' davetinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesinde bulunan hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva olmaya devam ederken aşı ve benzeri tüm tedavisi yapılan hayvanların sahiplendirmesi sağlanıyor. 2018 yılı içerisinde barınak için 37 ton, hayvan koruma derneklerine ulaştırılması için de 40 ton mamanın kullanıldığı barınak, vatandaşlara tüm gün boyunca açık bir şekilde hizmet sunuyor. Dileyen vatandaşların her türlü sağlık tedavisi tamamlanmış olan sokak hayvanlarını sahiplendiği barınakta; veteriner, bakıcı ve temizlik personeli 7/24 saat hizmet verirken, merkezde ilk bakım, müşahede ve yaşam bölümü gibi alanlar yer alıyor.

Gelin Hayvan satın almayın bizler sizlere hediye edelim

Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarımızın yaşam koşullarını inceledik ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Buradaki barınma merkezinde gerekli iyileştirmeler yaparak 18 yaşının üstünü doldurmuş vatandaşlarımızın sahiplenmesini destekleyeceğiz. Hayvan sever vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gelsinler bu hayvanları kendilerine hediye edelim ve bu hayvanlarımız yeni aileleri ile mutlu yaşasınlar. Mevcut Hayvan Barınağını inşallah daha modern koşullara getirmek için çalışacağız.

Öte yandan hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ALO 153 İletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07   2177 Hackerları - Haber
11:06   İdlib'de çadırda yaşayan ailelere sağlık taraması yapıldı - Haber
11:06   Sandıklı'da internet ve teknoloji konulu konferans düzenlendi - Haber
11:02   Sungurlu'da 804 bebeğe 'hoşgeldin' dediler - Haber
11:01   (Özel) Kardeşlerini yatağa mahkum eden hastalığın pençesine düşmek istemiyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
07:24   İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Haber
2.01.2020 11:16:26