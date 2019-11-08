Haberler » Yaşam » Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:13 Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Beyazgül mesajında,"Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü vesilesiyle, ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:32   Kan bağışı yoğun ilgi gördü
14:31   Bir günlüğüne idareci oldular
14:23   Esnaftan kandil helvası ikramı
14:08   Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı
13:58   Minik Yusuf ve ailesine devlet yardım elini uzattı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:40:43