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Beyazgül'den yeni yıl mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

31.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:14 Beyazgül'den yeni yıl mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl vesilesi ile bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Beyazgül mesajında, "Yeni yıla birlikte Şanlıurfa için yeni hizmet döneminde birlik ve beraberlik içerisinde planladığımız projelerimizi gerçekleştirmenin umutları ile hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümeyi yüce Allahtan niyaz ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Beyazgül, "Her yeni yıl, yeni ümitler ve umutlar demektir. Hemşehrilerimizin gönlündeki güzel umutların gerçekleşmesini diliyorum. Bu yeni yılda güzellikler içerisinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik içerisinde birlikte güzel bir yaşam diliyorum. Başlangıcından itibaren ümitlerimizi devam ettirerek yürüyüşümüzü devam ettirmeyi diliyorum. Büyün vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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