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Beyazgül engelli öğrencilerle ağaç dikti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

04.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:31Beyazgül engelli öğrencilerle ağaç dikti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engelli öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Sıfır atık projesi' çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen 'Sıfır atık projesi' eğitim uygulamaları sürüyor. Eğitimlerin bu haftaki durağı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karaköprü İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu oldu. İşaret dili ile anlatılan Sıfır Atık Projesi eğitim programına Başkan Eşi Betül Beyazgül katılım gösterdi. Uygulamada çocuklara çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların tekrardan değerlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenirken, programın ardından Başkan Eşi Betül Beyazgül öğrencilere kitap ve hediye setleri dağıttı. Okulda ana sınıfı dersliklerini de gezerek kırtasiye seti hediye eden Beyazgül daha sonra çocuklarla birlikte ağaç dikerek, çevre duyarlılığı üzerine gençlerle sohbet etti. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Dünya Engelliler Günü, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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