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Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir içi toplu taşıma aracında fenalaşan yolcuyu hastaneye götüren otobüs şoförüne plaket verdi.

18.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:24Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir içi toplu taşıma aracında fenalaşan yolcuyu hastaneye götüren otobüs şoförüne plaket verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geçtiğimiz günlerde belediye otobüsündeki yolculardan bir kadının fenalık geçirmesi üzerine güzergahını değiştirerek hastaneye götüren otobüs şoförü Mahmut Tiler'i makamında kabul ederek davranışından dolayı tebrik etti.
Beyazgül, sağduyulu ve örnek davranışı için Tiler'e plaket vererek, teşekkür etti.
Tiler ise, vatandaşların uyarısı sonrası fenalaşan kadını hastaneye götürerek müdahale edilmesini sağladığını kaydetti.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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