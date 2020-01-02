Haberler » Güncel » Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti - Haber

Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti.

02.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:22 Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından tam kapasite ile sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan barınağını inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, şunlara kaydetti:
"Hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarımızın yaşam koşullarını inceledik ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Buradaki barınma merkezinde gerekli iyileştirmeler yaparak 18 yaşının üstünü doldurmuş vatandaşlarımızın sahiplenmesini destekleyeceğiz. Hayvansever vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gelsinler bu hayvanları kendilerine hediye edelim ve bu hayvanlarımız yeni aileleri ile mutlu yaşasınlar. Mevcut hayvan barınağını inşallah daha modern koşullara getirmek için çalışacağız."
Açıklamada, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 iletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:38   Hindistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı - Haber
09:38   Kapalı otoparktaki 2 araç yandı - Haber
09:38   Muş ayağı kırık at için ekipler seferber oldu - Haber
09:33   Hasta olmamak için "atom" içiyorlar - Haber
09:33   Öğrenciler şehit ailelerini unutmadı - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
07:24   İstanbul'da kısa süreli kar yağdı - Haber
00:05   Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Haber
23:38   Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Haber
2.01.2020 09:41:31