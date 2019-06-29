29.06.2019 13:49
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Beyazgül, Kuzey Makedonya'da

Beyazgül, Kuzey Makedonya

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleşen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne Başkan Beyazgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Kongre öncesi Beyazgül, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Beyazgül ve heyet, Türkiye ve Makedonya'da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Makedonyalı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek gibi daha birçok alanda konuların görüşüldüğü kongreye katıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Zeynel Abidin Beyazgül , Şanlıurfa , Üsküp , Makedonya , Yaşam

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