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Beyazgül, öğretmenler gününü kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18Beyazgül, öğretmenler gününü kutladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler gününü yayımladığı bir mesajla kutladı. Beyazgül mesajında, "Bize ilk emri "Oku" olan o güzel dinin mensuplarıyız. "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bir ulusun gelişerek ileriye doğru yürüyebilmesi eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerin yürütülmesi ile mümkün olabilir. Ailemizden sonra bize hayatı öğreten ve düzgün bir birey olma yolunu gösteren öğretmenlerimize teşekkür ediyor 24 Kasım Öğretmenler günlerini tebrik ediyorum. Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa'da eğitime ve gençliğe yaptığımız çalışmalar ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi bir eğitim alması bizim tek amacımızdır. Bizler geçmişte olduğu gibi her zaman gençlerimizin yanında olmaya ve onların dünyayı iyi okumaların için destek vereceğiz. Bu anlamda bütün benliği ile öğrencilerimizin ve gençliğimizin yanında duran öğretmenlerimizi 1 güne sığdırmamız doğru değildir. 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

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