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Beyazgül öğretmenleri ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesine bağlı İbn-i Sina İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı, ardından öğrencilere kitap hediye etti.

25.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:11Beyazgül öğretmenleri ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesine bağlı İbn-i İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı, ardından öğrencilere kitap hediye etti.

Türkiye'nin en genç nüfuslu şehri Şanlıurfa'da eğitime ve gençliğe yaptığı çalışmalar ile 7'den 70'e herkesin takdirini toplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret ederek günlerini tebrik etti.

İlk olarak İbn-i Sina İlkokulu ziyaret ederek öğretmenlerle buluşan Başkan Beyazgül, eğitim ve öğretimde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür etti. Ardından öğretmenlere karanfil veren Başkan Beyazgül, sınıflara geçerek Büyükşehir Belediyesi tarafından uzman pedagoglar gözetiminde hazırlanan kitapları öğrencilere verdi.

Burada bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, "Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyorum. En gıpta ile baktığım meslek öğretmenliktir. Bana Belediye başkanı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz diye sorsanız öğretmen olmak isterdim. Öğretmenlerimize vermiş olduğu emekler için çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler çocuklarımız için ikinci bir anne ve baba gibi. Çocuklarımız ilk eğitimi aileden ardından okullarımızda alıyor. Bu yüzden Öğretmenlerimizin hakkı ödenmez, öğretmenlerimiz aslında bir eser yetiştiriyor gelecek nesillere. Allah emeklerini boşa çıkartmasın" diye konuştu.

Ziyaretleri kapsamında Başkan Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile birlikte İbn-i Sina İlkolukunda minik öğrenciler tarafından Nasreddin Hoca 3. Ulusal Fıkra Canlandırma Yarışmasında Göbeklitepe rumuzuyla Türkiye üçüncüsü ve Bölge Birincisi olan öğrencilerin düzenlediği gösteriyi izledi. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Sina, Güncel

Kaynak: İHA

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