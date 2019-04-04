Beyazgül Ve Yıldız'dan Akçakale'ye Teşekkür Ziyareti

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Akçakale'de büyük bir farkla Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya'ya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti adına teşekkür ve tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Belediye binası girişinde Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından karşılanan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki heyet daha sonra makam odasına geçerek açıklamalarda bulundular.

Gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'da 13 ilçe belediyesinden 12 sinde AK Partili belediye başkanlarına görev verildiğini hatırlatarak şöyle devam eti; "Şanlıurfa'da büyük bir başarı elde edildi. Yüzde 60'ın üzerinde bir oy alındı. 13 ilçe belediyesinden 12 sine halkımız AK Partili belediye başkanlarına görev verdi. Biz halkımıza buradan teşekkür ediyoruz. Sahada çok net bir şekilde şunu gördük ki halkın gönlüne girilmeden başarı elde edilemiyor. Halkımız sevecek, inanacak ve güvenecek ondan sonra oyunu verecek. Bundan sonra bizim yapacağımız şey bizlere oy veren vermeyen herkese eşit olarak hizmet götürmek. Herkese kollarımızı açmak, artık geçmişe bakmak değil önümüze bakmak olacak. Biz yola çıkarken şunu ifade etmiştik 2 milyon Urfalının kardeşliği bizim en büyük projemiz demiştik. Bunun içinde geriye bakmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise şunları söyledi; "Huzurlarınızda şunları ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin en zor ilçesi ve en zor seçimi burada cereyan etti. Hepsini burada huzurlarınızda arz etmek istemiyorum. Söylenen şu bizlere hizmet edilmedi, son bir ay kala hizmetler gelmeye başladı. Biz onun için bu hale düştük. Bu meseleyi ortadan kaldırmanın yolu bu günden ve bu saatten sonra büyükşehir belediye başkanımızdan Akçakale'mize pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz; bizlerin burada tek amacı var ilçemizi yıldız bir ilçe haline getirmek. Akçakale'de 115 bin, Suriyelilerle birlikte 250 binin üzerinde bir nüfus var. Ensar şehir olduk. Bizlere gelen maddi kaynaklar 115 bin nüfusa göre geliyor ama burada 250 bin insana hizmet ediliyor. Bunun için ilçemizin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Hem bakanlıklar nezdinde, hem Ankara nezdinde hem de büyükşehir nezdinde; yani buraya çok farklı bir şekilde destek verilmesi lazım ki bu felaketin altından kalka bilelim. Yanı başımızdaki PYD terör örgütünün bir an önce buradan süpürülmesini istiyoruz. Sınır kapımızın bir an önce açılmasını istiyoruz. Bizimde buradaki en büyük projemiz az önce başkanımın da dediği gibi bu ilçede yaşayan bütün Akçakaleli hemşerilerimin kardeşliği, birliği, selameti ve beraberliğidir. Oy veren ve vermeyen herkesin belediye başkanıyız, onların hizmetkarıyız."

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise; "Akçakale Allahın izniyle bu 5 yıllık süreçte Mehmet Yalçınkaya başkanımızla değişim ve dönüşümü yaşayacak. Geçmiş dönemlerde AK Belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetlerin üzerine yeni hizmetler, yeni projeler katarak ilçemizin çehresini değiştirecektir." Dedi.

Ziyaret Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyarete gelen Akçakaleliler,AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çekilen toplu aile fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bültenler