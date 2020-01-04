Haberler » Yaşam » Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Haberler

Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

04.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:27 Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yerlerinin ticaret merkezi, ofis ve belediye ek hizmet binası olarak değerlendirilmesi için incelemelerde bulundu.

Haliliye İlçesinde bulunan eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yeri merkezin incelenmesinin ardından açıklama yapan Beyazgül, "Burası eski hal pazarımızın yeri TOKİ tarafından yapılan binalar var. Gezdiğimiz zaman şunu gördük, tamamen modern, günümüz koşullarına uygun 600 araçlık otoparkı var ve ön kısmı arkat ve avlulardan oluşmuş, Urfa iklim şartlarına uygun bir yer. İnşallah bu konuda tekrar düşüncelerimizi fikirlerimizi geliştireceğiz, istişareler yapacağız. Netice itibariyle Urfa'ya en güzeli, en hayırlısı ne ise birlikte karar verip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

15:25   Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar - Haberler
15:23   Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Haberler
15:21   Bursa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
15:20   'Sarıkamış Kardelen Çiçekleri' fotoğraf sergisi ilgi gördü - Haberler
15:19   Samsun'da 6,5 kilo kubar esrar ele geçirildi: 6 gözaltı - Haberler
13:58   Kasım Süleymani'nin cenazesine hüngür hüngür ağlayan kadınların kederi damga vurdu - Haberler
13:44   Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi - Haberler
13:20   Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni Bağdat'ta düzenlendi! Cenazeye Irak Başbakanı da katıldı - Haberler
13:07   Husumetli aileler camide tekme tokat birbirlerine girdi - Haberler
13:00   Narkotik köpeği tepki verdi, yolcunun ağzından eroin çıktı - Haberler
4.01.2020 15:47:56