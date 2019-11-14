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Beyazgül yaralı askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama sonucunda yaralanan askerleri ziyaret etti.

14.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:15Beyazgül yaralı askerleri ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında meydana gelen patlama sonucunda yaralanan askerleri ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki birinci patlamanın hemen ardından askeri alana giderek son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin olaydan bilgilendirilmesinin ardından harekete geçmesi sürecini de takip eden Beyazgül, askeri alandaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Beyazgül, ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte patlamada yaralanan askerleri ziyaret etti. Beyazgül ziyaretlerinin ardından yaptığı değerlendirmesinde "Yaralılarımızın durumu çok şükür iyi. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Meydana gelen patlamada yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim Mehmetçiklerimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, İtfaiye, Yaşam

Kaynak: İHA

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