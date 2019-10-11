Haberler » Yaşam » Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu

Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

11.10.2019 17:03Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte Akçakale'de teröristlerin attığı roket ve havan mermileri sonucu yaralanan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Akçakale ziyaretinin ardından Beyazgül ve beraberindekiler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı vatandaşları da ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:25 Üniversitede İrfan Sohbetleri devam ediyor
17:10 Kars'a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı
17:05 Canpolat yaralıları ziyaret etti
17:03 Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu
17:00 Şevket Barkır mezarı başında anıldı
16:59 Anadolu Üniversitesinde 'Kalite Şöleni'
16:46 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
11.10.2019 19:14:32