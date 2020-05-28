Beyazıt Camii'nde 49 milyon TL lik restorasyon 8 yılda tamamlandı

Sultan 2. Bayezid tarafından beş yılda inşa ettirilen, Fatih İlçesindeki Beyazıt Camii, 8 yıl süren restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Beyazıt Camii'nde 49 milyon TL lik restorasyon 8 yılda tamamlandı
28.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:45
Sultan 2. Bayezid tarafından beş yılda inşa ettirilen, Fatih İlçesindeki Beyazıt Camii, 8 yıl süren restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Restorasyonu Ramazan ayında tamamlanan tarihi camide virüs salgını sonrası ilk Cuma namazı kılınacak.

İstanbul'un bilinen yedi tepesinden üçüncüsünün üzerine inşa edilen Beyazıt Camisi'nin 22 Ağustos 2012'de başlayan ve 8 yıldır yürütülen restorasyon çalışmaları 48 milyon 899 bin 746 liraya mal oldu.

İstanbul'da "orijinalliğini koruyan en eski selatin camisi" olarak kabul edilen Beyazıt Camisi'nde büyük bir titizlikle yürütülen restorasyon kapsamında, cami genelinde önceki onarımlarda yapılan çimentolu oluşumlar, Bilim Kurulu tarafından alınan ilke kararı gereği yapıya zarar verdiği için kaldırılırken, içeriden ve dışarıdan hasar tespitleri için araştırma çalışmaları yapıldı. Bu araştırmalar sırasında hatıl boşlukları, çok sayıda çatlak ve statik açıdan sorunlarla karşılaşıldı. Çıkan her türlü sorun projeye işlenerek ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda imalatlar yapılarak tamamlandı.

Merkezi kubbe hizasından başlanılarak aşağıya doğru kurşun üst örtü açılarak, yapının içerisinde gözlemlenen çatlaklar ve diğer hasarlar araştırıldı. Kubbelerde yoğun bir şekilde çatlak olduğu görüldüğü için paslanmaz çelik kuşak ile güçlendirme çalışmaları yapıldı. Camii avlusunda bulunan şadırvan yeniden onarılarak özgün haline kavuşturuldu. Camii içerisindeki halının restorasyonu 2 yılda tamamlanırken, aynı zamanda cami içerisinde bulunan aydınlatmalarda yeniden yapıldı. Kapı ve pencerelerinin de onarımının yapıldığı Beyazıt Camii'nde çalışmalarda sona gelindi.

Camii dışarısında ve minarelerde bulunan çatlaklarında onarımı yapılarak özgün haline kavuşturuldu. Restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının 8 yıl sürdüğü ve İbadete açılmayı bekleyen Beyazıt Camii drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Güncel, Haber

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