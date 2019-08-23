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Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk, medya sektörünün ardından turizm sektörüne girdi. Karaköy'de satın aldığı binayı otele çeviren Öztürk, bu kez de Beyazıt'ta eski bir binayı satın aldı. Ünlü isim bu binayı otele çevirecek.

23.08.2019 10:21
Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek

Yatırımlarını daha önce ev alarak değerlendiren başarılı sunucu Beyazıt Öztürk, bu kez turizm sektöründe adından sıkça bahsettirmeye hazırlanıyor. Ünlü isim, Karaköy Vekilharaç Sokak'ta bulunan otelin ardından bu kez Beyazıt'ta bir yer açmak için kolları sıvadı.

YENİDEN HİZMETE SOKACAK

Eski bir binayı komple satın alan Beyaz, altını dükkan üstünü ise otel olarak yeniden hizmete sokacak. Bunun için gerekli evrak işlemlerini başlatan ünlü isim, yakında tadilatlara start verecek.

5 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

2015 yılında Beyazıt Öztürk'ün ağabeyi Korkut Öztürk'le birlikte Karaköy'deki binayı 5 milyon dolara aldığı söylenmişti. Kemeraltı'nda bulunan eski bina yıkılarak otele çevrilmişti.

Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek

Beyazıt Öztürk, Karaköy, Magazin, Ekonomi

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