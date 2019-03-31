31 Mart 2019, 11:56
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Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı

Son olarak O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken okulları şaşırdı. Adres değişikliği yaptığı için okulunun değiştiğini söyleyen Öztürk, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.

Öztürk, yaptığı açıklamada "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diyerek oy kullanacağı okula gitti.

OY KULLANACAĞI OKULU KARIŞTIRDI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi. Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.

Beyazıt Öztürk, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA



YORUMLAR (9)
ADANALI YAZIYOR: okulu şaşırdın ama oyu şaşırma beyaz sonra dürbünlü gibi gezersin :D
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COMANDANTR: O zaman yurt dışında yaşayanlar oy kullanmasın sayın gün ışıgı
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GÜN IŞIĞI: Normal İspanya'da yaşayan fırsat bulduğunda Türkiye'ye gelen biri .Tabiki unuttuğundan şaşıracak .
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DÜRBÜNLÜ: gereksiz kişi.
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