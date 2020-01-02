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Beyazıt'ta eylem yapan gruba polis müdahalesi

Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan grup, İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyince polis müdahale etti.

02.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:10
Beyazıt Meydanı'nda eylem yapan grup, İstanbul Üniversitesi kampüsüne girmek isteyince polis müdahale etti.
İstanbul Üniversitesi'nde yemekhanelerden kahvaltıların kaldırılmasına ve indirimli öğün sayısının bire düşürülmesine karşı protestolar bir süredir devam ediyor. Bugün de fakültelerde toplanan öğrenciler yürüyüş yaptı. Eylemlere dışarıdan geldiği öne sürülen grup da destek vermek istedi. Kampüsün Beyazıt'taki ana giriş kapısı önünde toplanan gruba özel güvenlikçiler kapıyı açmadı. Rektörlüğü dilekçe vermek istediğini belirten grup kapıyı salladı. Polisin dağılın uyarısına rağmen grup eylemlerine devam etti. Polis, müdahale etti. Müdahale edilen öğrencilerden gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.
Beyazıt'ta eylem yapan gruba polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Meydanı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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