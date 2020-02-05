(Beyazıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksadı

Fatih 'te yangına müdahale etmeye giden bir itfaiye aracı, tramvay yolunda otomobile çarptı. Otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralanırken, tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeniçeriler Caddesi Beyazıt Meydanı tramvay durağı yakınında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangın ihbarına giden 34 ZD 2108 plakalı itfaiye aracı tramvay yolunda seyir halindeyken, 34 CKD 308 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Kazaya karışan araçların tramvay yolundan kaldırılmasının üzerine seferler normale döndü. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören Osman Demirtaş, "3 tane itfaiye aracı önden gidiyordu. 2 tane de arkadan geliyorlardı tramvay yolundan. Bu otomobil de kafayı çıkardı. Işık bana yanıyordu diyor ama itfaiyeyi gördüğü zaman durması gerekiyordu durmadı kafayı uzattı. İtfaiye aracıda geldi vurdu ama araba sağlam olduğu için kimsede bir şey yok. Bay, bayan iki kişi vardı içinde. Bayan sarsıldı biraz şuan ambulansta" dedi.

- İstanbul