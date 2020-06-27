BEYAZIT'TA YKS HEYECANI

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

27.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:38
İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.
Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Belediye ekiplere öğrenci ve velilere su, dezenfektan ve maske dağıtımı yaptı. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Görevli taramasında kimliğinin olmadığını fark eden bir öğrenci koşarak emanet noktasına giderek kimliğini aldı.
Sınava dakikalar kala İstanbul Üniversitesi'ndeki sınav yerine gelen Seray Atay, pandemi sürecinin sınava hazırlığını çok etkilediğini söyledi. Kızını sınav binasına getiren bir veli, Koronavirüs sürecinde öğrencinin çalışmakta zorlandığını dile getirdi.
Furkan Horoz, 'Çok heyecanlıyım. Aylardır evdeyiz. Çalışmaya çalıştım ama odaklanamadım. Okul kapandı, dershane kapandı. Özel hoca bile bulamadık. Kovid hepimizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı. BEYAZIT’TA YKS HEYECANI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV’de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Medya
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Ekonomi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS’ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 3. Sayfa
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi Ekonomi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Haberler››Güncel››BEYAZIT'TA YKS HEYECANI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:05: Bodrum'da 1 hektarlık alan yandı - Haber 14:04: Kayıp çiftçi, dere yatağında ölü bulundu - Haber 14:04: Bakan Soylu: Geç kalan kardeşlerimizi sınava yetiştiren polislerimize teşekkürler - Haber 14:02: Erzincan'da 'YKS' sessizliği - Haber 14:01: Rüzgarın uçurduğu YKS giriş belgesi ağacın dalına takıldı - Haber 13:51: İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı - Magazin 12:12: İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi - Haberler 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber