Beyazıt'taki Kaza Öncesi Sürücünün Bir Şoförle Tartıştığı İddia Edildi

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHABeyazıt'ta özel halk otobüsü şoförünün kaza öncesi duraktaki otobüs şoförü ile tartıştığı öne sürüldü.Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Kaza sırasında otobüste iki yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü. Tartışma sonrası sürücüsün hızla hareket ettiğini iddia eden yaralı yolcu, "Ne olduğunu anlamadık. Merdivenlerden tırmanarak araçların bulunduğu bölüme uçtuk" ifadesini kullandı.