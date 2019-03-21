Beyazıt'ta Dehşete Düşüren Otobüs Kazası Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İstanbul Beyazıt'ta gaz pedalı sıkıştığı iddia edilen otobüsün karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otobüsün önündeki araçlara çarparak ilerlediği ve otoparktan aşağıya düşüyor.
OTOBÜSÜN OTOPARKA DALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Beyazıt'ta sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi yaralanmış 12 araç hasar görmüştü. Yaşanan dehşet anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüsün araçlara çarptığı ve ardından otoparka düştüğü görülüyor.
3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA