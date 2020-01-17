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Beybaş köyü temiz içme suyuna kavuşuyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Beybaş köyünde temiz içme suyu için yapılan isale hattı değişimi tamamlanıyor.

17.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:35Beybaş köyü temiz içme suyuna kavuşuyor
'nin ilçesine bağlı Beybaş köyünde temiz içme suyu için yapılan isale hattı değişimi tamamlanıyor.

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, beraberinde köy muhtarı Sadık Özdem ile çalışmaları yerinde inceledi. İl Genel Meclis üyeleri, "İl Özel İdaresinden teknik mühendisler gelerek inceleme yaptılar. Vatandaşların kullandığı sondaj kuyusunda su borusu değişimi yapıldı. Sondaj kuyusu ile depo arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik alanda temiz isale hattı oluşturuldu. Birkaç gün içerisinde çalışmalar tamamlanarak köylülerimizi temiz suyla kavuşturacağız. Bizlere her zaman destek veren Grup Başkanvekili Bülent Turan'a ve Kaymakam Tahir Şahin'e teşekkür ediyoruz" dediler.

Muhtar Özdem, yapılan yatırımın halkı için hayati olduğunun altını çizerek memnuniyetini dile getirdi. - ÇANAKKALE

Halil Özer, Çanakkale, AK Parti, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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