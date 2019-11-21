Beydağ Belediyesi kolları sıvadı

Yılmazlar " Çamlık, Çomaklar, Mutaflar ve Palamutçuk Mahallerimizin ortak sorunu haline gelen yolda, vatandaşlarımızın ürünlerine daha güvenilir ve sağlıklı ulaşabilmeleri için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. " diyerek gerekli işlemleri yapıp hemşehrilerinin ulaşımını kolaylaştırmış olacak.

Fen İşleri Ekiplerinin çalışmaları devam ederken Feridun Yılmazlar, 4 mahallenin sorunu haline gelen bu çayın düzeltilip üretici vatandaşların arazilerine geçişlerinin artık daha kolay ve sağlıklı olacağını söyledi.