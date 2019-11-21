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Beydağ Belediyesi kolları sıvadı

Çamlık Mahallesi sınırları içinde bulunan ancak yıllardır sorun haline gelen dereden geçişte sıkıntı yaşayan vatandaşlar için Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar kolları sıvadı.

21.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:11Beydağ Belediyesi kolları sıvadı

Yılmazlar " , Çomaklar, Mutaflar ve Palamutçuk Mahallerimizin ortak sorunu haline gelen yolda, vatandaşlarımızın ürünlerine daha güvenilir ve sağlıklı ulaşabilmeleri için gerekli çalışmalarımız devam etmektedir. " diyerek gerekli işlemleri yapıp hemşehrilerinin ulaşımını kolaylaştırmış olacak.

Fen İşleri Ekiplerinin çalışmaları devam ederken Feridun Yılmazlar, 4 mahallenin sorunu haline gelen bu çayın düzeltilip üretici vatandaşların arazilerine geçişlerinin artık daha kolay ve sağlıklı olacağını söyledi.


Feridun Yılmazlar, Çamlık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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