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Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon

İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.

25.10.2019 15:58Beydağ'da aranan şahıslara yönelik operasyon
İzmir'in Beydağ ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığının aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçlamasıyla 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hasan Karakulak (45) Eğridere Mahallesinde, "kişiyi hürriyetinden mahrum bırakma" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Kavlık (36) da Kurudere mahallesinde yakalandı.
Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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