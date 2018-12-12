12 Aralık 2018, 18:49
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Beydağ'da Aranan Zanlı Yakalandı

Beydağ

İzmir'in Beydağ ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

İzmir'in Beydağ
ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan zanlının Eğridere Mahallesi'ndeki bir evde olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli M.K, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Zanlının, "yaralama, uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Jandarma,İzmir,Beydağ
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:49