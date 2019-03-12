Beydağ'da Dolandırıcılık İddiası

İzmir
'in Beydağ
ilçesinde sahte parayla zeytinyağı satın aldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beydağ ile Nazilli
ilçeleri arasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1 ton 350 kilogram zeytinyağı bulundu. Zeytinyağının nereden alındığı konusunda çalışma yapan jandarma, Beydağ'ın Halıköy
ve Yağcılar
Mahallerinden sahte parayla yağ alındığını tespit etti.
Kamyonetteki D.A, O.Y. ve M.D. "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zeytinyağlar ise sahiplerine teslim edildi.
İzmir, Zeytinyağı, Beydağ, Güncel
Kaynak: AA