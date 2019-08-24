Haberler» 3. Sayfa» Haber

Beydağ'da korkutan orman yangını

İzmir'in Beydağ ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

24.08.2019 15:49 Beydağ'da korkutan orman yangını
İzmir'in Beydağ ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında üç hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Beydağ'ın kırsaldaki Adaküre Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda öğle saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Bir yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından yaklaşık üç hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Beydağ'a hareketli dakikalar yaşatan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Jandarma, İtfaiye, Beydağ, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:01   Salihli'de çiftlik yangını
16:00   - İstanbul'da girdiği denizde boğulan 19 Yaşındaki genç toprağa verildi
15:59   Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı
15:50   Kütahya'daki ikinci orman yangını sürüyor
15:49   Beydağ'da korkutan orman yangını
15:48   Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi
15:44   Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı