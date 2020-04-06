Beydağ'da koronavirüse karşı asansörler dezenfekte ediliyor

Beydağ 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında asansörler dezenfekte ediliyor. Belediye ekipleri asansörlerin iç kısımlarını, kapılarını ve düğmelerini ilaçlayarak virüs ve bakterilerden arındırıyor.

Beydağ Belediyesi koronavirüs salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlerde dezenfektasyon çalışması başlattı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün dışarı çıkan pek çok insanın bir şekilde temas ettiği asansörler virüsün yayılması noktasında kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor ve dezenfekte edilmesi büyük bir önem taşıyor. Bu durumdan hareketle Beydağ Belediyesi insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için bu kritik dönemde de asansör muayenelerini yapıp koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını yapıyor.

Belediye ekipleri asansörlerin iç kısımları, kapıları ve düğmelerini büyük bir titizlikle dezenfekte ediyor.

Çalışmaları yakından takip eden Beydağ Belediye Başkanı Feridun YILMAZLAR, "Koronavirüse karşı almış olduğumuz tedbirlerin her alanda etkili olabilmesi için mücadelemizi en üst seviyeye çıkardık. İlçemizde bulunan tüm asansörleri dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız yeter ki evde kalsınlar, bizler onlar için sokaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz." dedi

Kaynak: Bültenler