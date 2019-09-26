Haberler » Güncel » Haber

Beydağ'da otobüs durağına kütüphane kuruldu

İzmir'in Beydağ ilçesinde Atatürk Kültür Caddesi üzerindeki otobüs durağında kütüphane oluşturuldu.

26.09.2019 13:10Beydağ'da otobüs durağına kütüphane kuruldu
İzmir'in Beydağ ilçesinde Atatürk Kültür Caddesi üzerindeki otobüs durağında kütüphane oluşturuldu.
Atatürk Mahalle Muhtarı Erkan Yağcı tarafından oluşturulan kütüphanede her yaş grubuna hitab eden 100 kitap, otobüs bekleyen vatandaşların hizmetine sunuldu.
AA muhabirine açıklama yapan Muhtar Erkan Yağcı, özellikle çocuk ve gençlerin kitaba ilgilerini artırmak istediklerini, durak içinde açtıkları kütüphaneye yetişkinlerin de ilgi gösterdiğini aktardı.
Öğretmen Turan Bozkurt, uygulamayı desteklediğini belirterek, "Otobüs beklerken boş boş oturmak yerine bu zaman kitap okuyarak
değerlendirebilir." dedi.
Durağa gelen öğrencilerden Merve Çınar da otobüs beklerken kitap okuma alışkanlığı kazandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk, Beydağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 ATB'de mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı
15:01 "Sözde ermeni soykırımı" konferansı düzenlendi
15:01 Battalgazi'nin tarihi Bursa'da tanıtıldı
15:01 Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
15:00 GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde oryantasyon programı
15:00 İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi...
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü