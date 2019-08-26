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Beydağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Beydağ Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uygulamasında, 2 ruhsatsız el yapımı tabanca ele geçirildi.

26.08.2019 11:22 Beydağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Beydağ Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uygulamasında, 2 ruhsatsız el yapımı tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri, Mutaflar Mahallesi Nazilli İlçesi yol ayrımında durdurdukları Ö.Ç. yönetimindeki otomobilde yaptıkları aramada, ruhsatsız el yapımı tabanca ile tabancaya ait 25 fişek buldu.
Ekipler, aynı bölgede, kendilerini fark eden motosiklet sürücü A.B. tarafından araziye atıldığını tespit ettikleri bir başka el yapımı ruhsatsız tabancayı daha ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü A.B'nin üzerinde yapılan aramada 7 fişek bulundu.
Ö.Ç. ve A.B, hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Jandarma, Nazilli, Beydağ, Güncel

Kaynak: AA

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