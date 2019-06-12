Beydağ'da sağanak

İzmir
'in Beydağ
ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Aktepe
, Halıköy
, Karaoba ve Bakır mahallelerinde su taşkınları oluştu. Mahalledeki bazı yollarda çökme ve tarlalarda da su birikintileri meydana geldi.
Halıköy Mahallesi MuhtarıAhmet Kaşıkçı, yağış sonrası tarım arazilerinin su altında kaldığını belirterek, "Kullanılmayan bir okulun bahçe duvarı yıkıldı." dedi.
Bu arada Beydağ Belediyesi
tarafından bölgede çalışma başlatıldı.
Kaynak: AAHalıköy
, İzmir
, Beydağ
, Güncel