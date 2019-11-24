Haberler » Güncel » Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haber

Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

24.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:34Beydağ'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
'in ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi Nilüfer Sokak mevkisinde Ödemiş istikametinden Beydağ istikametine giden 35 ZOF 11 plakalı Tuncay Çakıcı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, araç şoförü Tuncay Çakıcı, Mustafa Çakıcı, Murat Çakıcı, Elif Nur Çakıcı ve Eren Aciş yaralandı.
Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beydağ, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:07 Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor
17:06 Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı
17:06 BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
17:05 Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
17:05 DHA YURT BÜLTENİ-14 (ekiyle)
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 17:08:16