27 Kasım 2018, 09:14
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Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Beydağ

İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beydağ İlçe
Jandarma Komutanlığı ekipleri Aktepe Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir motosikleti durdurdu.

Araçta yapılan incelemede motosikletin heybe koyma bölümünde 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü İ.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir,Beydağ
27 Kasım 2018 Salı 09:14