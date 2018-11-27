Beydağ'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir
'in Beydağ
ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Beydağ İlçeJandarma Komutanlığı ekipleri Aktepe
Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir motosikleti durdurdu.
Araçta yapılan incelemede motosikletin heybe koyma bölümünde 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Motosiklet
sürücüsü İ.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir,Beydağ