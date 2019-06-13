13.06.2019 09:35
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Beydağ HEM'den yıl sonu sergisi

Beydağ HEM

Beydağ Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Beydağ Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Merkezde eğitim gören kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünler yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.
Sergi açılışında konuşan Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, kurslara katılan kişilerin el becerilerini geliştirdiğini belirterek, mesleki anlamda da kazanımlar elde ettiklerini söyledi.
Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar,
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sunullah Destecioğlu, Beydağ İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş
Mesut Ertekin ve kursiyerlerin aileleri katıldı.
HEM Müdürü Mehmet Keskin, kurslara katılan kişilerin el becerilerini geliştirdiklerini ve yıl içerisinde yapılan çalışmalardan sergi açtıklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Beydağ, Güncel