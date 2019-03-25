Beydağ Turizm, Ziraat ve Turizm Merkezi Olacak!

31 Mart'ı sabırsızlıkla beklediği ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar, ilçesinin potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm gücüyle kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Beydağ Belediye Başkan Adayı Feridun Yılmazlar, "1966 Beydağ doğumluyum. Doğma-büyüme ilçemizde yaşadım. Ticaret ile uğraşıyorum. 15 yıldır Belediye MeclisÜyesi olarak hizmet ediyorum. Bu dönemde partimizin başkan adayı olduk ve ilçemize hizmet etmek için kolları sıvadık." şeklinde konuştu.

"ZİRAAT VE HAYVAN ÖNCELİKLİ KONUMUZ"

CHP Beydağ Başka Adayı Feridun Yılmazlar, "Beydağımız ziraat ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe. Biz ziraata, hayvana ve tarıma çok önem veriyoruz. Kestanemiz, incirimiz zeytinimiz ve zeytin yağımız bizim için çok önemli. Beydağ'da geçmişten gelen bir kooperatif sıkıntısı var. Dolayısıyla biz bu sıkıntı çözmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu ürünlerinin hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Bursa'ya kestane gönderiyoruz kilosu 15-20 lira civarında bize kestane şekeri olarak dönüşü 100 lirayı buluyor aynı sıkıntıyı incir ve diğer ürünlerde de yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞARAK İLÇEMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Feridun Yılmazlar, "Ben 30 yıldır esnafım. Halkın içerisindeyim. Bu ilçenin sorunlarını iyi biliyorum ve çaresini de iyi biliyorum ve 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyorum. Biz göç veren bir ilçeyiz. Göç almak istiyoruz. Turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçe. Kaya mezarlarımız, baraj kenarında seyir teraslarımız, Bizans döneminden kalma kalemiz, taş evlerimiz ile turizm potansiyelimiz yüksek. Bunu değerlendirmek istiyoruz." dedi.

SOĞUK DEPO VE PAZAR YERİ PROJELERİ

Yılmazlar, "Tunç Soyer Başkan ile ortak hareket ediyoruz. Beydağımız'da yerel ürünlerin fazla olması nedeniyle soğuk hava deposu istedik. Onu ilçemize kazandırmak istiyoruz. 1992 yılında beri sorunları olan bir pazar yerimiz var. Orayı değerlendirmek istiyoruz. Otopark, pazar yeri ve nikah sarayı olarak halkımıza kazandırmak istiyoruz. İlçemizde arıtma tesisi yok. 2019-2024 yılları arasında bu tesisi ilçemize kazandıracağız." diye konuştu.

"BEYKÖY TURİZME AÇILIYOR"

CHP'li Feridun Yılmazlar, "Beyler Mahallesi ve Ağla Mahallesi'nden oluşan bir sayfiye merkezimiz var. Orayı turizmin hizmetine açmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürüyor. İki mahalleden oluşan bu Beyköy'ümüzü turizme kazandıracağız." diyerek sözlerine son verdi.