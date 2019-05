Kaynak: AA

Malatya'da Suriyelilerin kaldığı Beydağı Geçici Barınma Merkezinde iftar verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, iftara Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Uluslararası Koruma Daire Başkanı Harun Başıbüyük, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük, kanaat önderleri ve Suriyeliler katıldı.Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, iftar sonrası yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kamplarda iftarlar düzenlediklerini belirtti.Ramazanı değerlendirebilmek, evinden, yurdundan, bir şekilde zulümle kopup gelmiş, geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyelilerle iftarlarda, sahurlarda buluşup, onlara verilen hizmetin kalitesini ölçmek, varsa sorunlarını, sıkıntılarını yerinde tespit edip bir anlamda sohbet etmek için yollara düştüklerini kaydeden Ok, "Bugün Malatya geçici barınma merkezindeyiz, ramazan sonuna kadar geçici barınma merkezlerini ziyaret edip, buradaki kardeşlerimizle birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.Türkiye'de 11 geçici barınma merkezinde Suriyelilerin kaldığını belirten Ok, "Devletimle şeref duyuyorum. Çünkü dünyada hiçbir ülkenin geliştiremeyeceği, geliştirmediği kapasiteyi gerçekleştirmiş durumda bir hizmet veriyoruz. Suriyelilerin, barınma ihtiyaçları en üst düzeyde karşılanıyor. Sağlık ihtiyaçları, eğitim ihtiyaçları gideriliyor, hayatın bütün dokularına uzanacak şekilde hizmet, fedakarlık veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.İftarın ardından Beydağı Geçici Barınma Merkezindeki camide Suriyelilerle teravih namazı kılan Gökçe Ok, buradaki Suriyelilerle sohbet etti.Konteynerde yaşayan Suriyeli ailelerin ziyaret edilmesinden sonra program, mahalle muhtarları ve kanaat önderleriyle yapılan toplantı ve sahurla sona erdi. Güncel