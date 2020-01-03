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Beydağı Tabiat Parkı'nın ilk etabı tamamlandı

Malatya Beydağı Tabiat Parkı'nın ilk etabı tamamlandı.

03.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:22 Beydağı Tabiat Parkı'nın ilk etabı tamamlandı
Tabiat Parkı'nın ilk etabı tamamlandı.

Malatya'nın yeşil dokusunu artırmanın yanında tahrip olmuş, yeşil dokusu bozulmuş olan park ve yeşil alanlarında da bakım ve onarımlarını yaparak vatandaşların hizmetine sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi ayrıca birinci etap çalışmalarının tamamlandığı 100 dönümlük Beydağı Tabiat Parkı'nı da vatandaşların hizmetine hazır hale getirdi.

Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında parklar ve refüjlerde toplam 135 bin metrekare yeşil alan oluşturularak Malatya halkına kazandırıldı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi İndere mevkiinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü binası arka kısmındaki eski Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yerinin alınarak milli parka dönüştürülmesinden sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi düzenleme çalışması başlatmıştı.

767 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı sorumluluk alanları içerisinde bulunan, parklarda, yeşil alanlarda ve refüjlerde son 9 ay içerisinde yapılan çalışmalar kapsamında 13 bin 384 adet bodur bitki dikimi, bin 500 adet ibreli ağaç, 2 bin 400 adet yapraklı ağaç dikimi ile 767 bin mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Ayrıca, tarımsal faaliyetler kapsamında ilçelerde ve kırsal mahallelerde alternatif tarım ürünleri, besi hayvancılığı ve hayvan sağlığı gibi konularda da eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi. - MALATYA

Malatya, Beydağı, Güncel

Kaynak: İHA

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