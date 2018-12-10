Beydağı Tabiat Parkında Çalışmalarımız Devam Ediyor

Malatya'da yeşil alanların artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi 900 dönümlük bir tabiat parkını Malatya'ya kazandırıyor.

KOÇ: ÇALIŞMALARIMIZDA BÜYÜK MESAFELER ALDIK

Beydağı Tabiat Parkındaki çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak ilkbahar itibariyle vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, "Temmuz ayında başlamış olduğumuz çalışmaları Aralık ayı sonu itibariyle tamamlamayı amaçlamıştık. Çalışmalarımızda büyük mesafeler aldık. Bu alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi ile birlikte çalışmaktayız. Malatya'ya yapmış oldukları bu büyük hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabiat parkının halkımıza, milletimize ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

POLAT: SAHADA YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ

Beydağı Tabiat Parkında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Polat, "Halkımızla paylaşmış olduğumuz 112 Acil Eylem Planı çerçevesinde Beydağı Tabiat Parkımız da bulunmaktaydı. Toplam 900 dönümlük alanın 100 dönümlük birinci etap çalışmalarını bu yıl itibariyle tamamlayıp önümüzdeki sezon itibariyle milletimizin, Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine açacağımızı belirtmiştik. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımız adım adım gerçekleştirmekteyiz.

Beydağı Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bir proje. Beydağı Tabiat Parkı Projesine katkılarından dolayı Bölge Müdürümüze, Genel Müdürümüze ve Bakanımıza teşekkür ediyorum.Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Atalarımızın ifade ettiği gibi 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur' buranın nasıl bir bağ haline dönüştüğünü görmekteyiz. Malatyalı kardeşlerimiz buradan istifade ettiği zaman yapılan hizmetin ne denli önemli olduğu görülmüş olacaktır. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine önümüzdeki sezon başı itibariyle sunmayı amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.